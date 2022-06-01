Фото: ГИБДД

В Ленинском районе Саратова мотоцикл попал под «Камаз». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Сегодня, 1 июня, в 16:00, напротив дома 43 по ул. Песчано-Уметская произошло ДТП.

Под колеса грузовика «КамАЗ» угодил мотоциклист в возрасте 31 года.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован. Все обстоятельства аварии выясняются.

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