Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2022 17:09

В Ленинском районе Саратова мотоцикл попал под «Камаз»

ДТП произошло на Песчано-Уметской улице
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Ленинском районе Саратова мотоцикл попал под «Камаз». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Сегодня, 1 июня, в 16:00, напротив дома 43 по ул. Песчано-Уметская произошло ДТП.

Под колеса грузовика «КамАЗ» угодил мотоциклист в возрасте 31 года.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован. Все обстоятельства аварии выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.