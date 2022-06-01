Фото: Облспас

В Энгельсском районе мужчина упал с восьмиметрового обрыва. Об этом сообщает облспас.

Сегодня, 1 июня, в 18:15 в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в поселке Приволжский Энгельсского района мужчина упал с обрыва.

ЧП произошло вблизи улицы Пятигорская .Прибывшие на место спасатели облспаса при помощи альпинистского снаряжения вызволили мужчину 59 лет из восьмиметрового оврага.

Мужчина получил тяжелые травмы, госпитализирован в больницу.

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