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Происшествия1 июня 2022 16:50

В Энгельсском районе мужчина упал с восьмиметрового обрыва

Спасатели эвакуировали мужчину при помощи альпинистского снаряжения
Евгений Бадиков
Фото: Облспас

Фото: Облспас

В Энгельсском районе мужчина упал с восьмиметрового обрыва. Об этом сообщает облспас.

Сегодня, 1 июня, в 18:15 в службу спасения Саратовской области поступило сообщение о том, что в поселке Приволжский Энгельсского района мужчина упал с обрыва.

ЧП произошло вблизи улицы Пятигорская .Прибывшие на место спасатели облспаса при помощи альпинистского снаряжения вызволили мужчину 59 лет из восьмиметрового оврага.

Мужчина получил тяжелые травмы, госпитализирован в больницу.

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