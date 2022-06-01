На радио «КП-Саратов» вышло интервью с Дмитрием Пьяных и Сергеем Литяком

Фото: Дмитрий Владимиров

1 июня в эфире радио «Комсомольская правда-Саратов» вышло интервью с куратором саратовского регионального отделения ЛДПР Дмитрием Пьяных и депутатом саратовской городской думы Сергеем Литяком.

Политики рассказали о прошедшем недавно съезде партии, работе в Саратове и области, особенностях законотворческого процесса, а также поделились своим мнением о новом главе федеральной фракции Леониде Слуцком.

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