Фото: архив КП

Жительница Заводского обманула сожителя на 780 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Заводского района направила в суд уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы.

Установлено, что апреле 2021 года жительница Саратова познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, с которым они начали совместно проживать. Через месяц женщина сообщила сожителю о беременности, которую не удалось сохранить.

На протяжении трех месяцев девушка убеждала потерпевшего, что в результате неудачной беременности она больна онкологическим и находится на лечении в Москве, а затем в Германии, и ей необходимы средства. Стоит отметить, что мошенница не покидая при этом пределы Саратова.

Всего женщина выманила у сожителя 780 тысяч рублей. Уголовное дело находится на рассмотрении в Заводском районном суде.

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