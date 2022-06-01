Володин: в ЗАТО Светлом отремонтируют Дом культуры

Здание нуждается в ремонте

В рамках рабочей поездки в Саратовскую область Вячеслав Володин посетил ЗАТО Светлый, о чем сообщают в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Ранее жители рассказали Володину, что нуждаются в новом здании для занятий творчеством. Теперь у детей есть такое и там занимаются 340 человек. При поддержке Вячеслава Володина одновлен был спортивный стадион, который много лет не ремонтировали.

Введены в эксплуатацию новые очистные сооружения для обеспечения жителей ЗАТО водой. Также Вячеслав Володин осмотрел местный Дом культуры. Жители обсудили с ним план предстоящих работ.

- Ремонт крыши, укрепление стены, затем реконструкция трех залов – вот наши планы. На основе этого задания надо будет проработать проектное предложение. К работе приступить в этом году, – заявил Володин.

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