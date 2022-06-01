Фото: Наталья Иванова

Стала известна праздничная программа в Саратове в честь 350-летия со дня рождения Петра I Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Праздник «Во славу деяний Петра!» пройдет 9 июня.

Программа включает порядка 20 разноплановых мероприятий, которые будут проходить в исторической части города.

Мероприятия стартуют в 11:00 у монумента Петру I. Перед жителями выступят музыкальные коллективы. А чтобы погрузить горожан в эпоху русского императора, по набережной будут прогуливаться аниматоры в исторических костюмах.

К 9 июня приурочен и премьерный показ «Музыкальные фрески из оперы Андрея Петрова «Петр I» в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов театра оперы и балета. В мероприятии примет участие дочь композитора Андрея Петрова Ольга Петрова, г.Санкт- Петербург.

К юбилейной дате приурочили и историческую викторину, которая, позволит глубже узнать о личности Петра I. Результаты будут известны 30 сентября. Среди участников также разыграют призы.

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