В Саратове осудят насильника и убийцу пенсионерки.Об этом информирует СУ СКР по Саратовской области.

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего покровчанина. Как сообщает следствие, ночью 6 сентября 2016 года пьяный 27-летний житель Энгельса шел по грунтовой тропе, соединяющей улицы Узморская и Ростовская города Энгельса. Мужчина увидел 76-летнюю незнакомку и надругался над ней.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, злоумышленник решил расправиться с пенсионеркой. Пьяный насильник избил пожилую женщину руками и ногами, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым, но следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого. Вины мужчина не признает.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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