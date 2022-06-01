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Происшествия1 июня 2022 11:04

В Саратове осудят насильника и убийцу пенсионерки

32-летний житель Энгельса обвиняется в изнасиловнии и убийстве 76-летней женщины
Евгений Бадиков

В Саратове осудят насильника и убийцу пенсионерки.Об этом информирует СУ СКР по Саратовской области.

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего покровчанина. Как сообщает следствие, ночью 6 сентября 2016 года пьяный 27-летний житель Энгельса шел по грунтовой тропе, соединяющей улицы Узморская и Ростовская города Энгельса. Мужчина увидел 76-летнюю незнакомку и надругался над ней.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, злоумышленник решил расправиться с пенсионеркой. Пьяный насильник избил пожилую женщину руками и ногами, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым, но следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого. Вины мужчина не признает.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

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