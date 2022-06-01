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Звезды1 июня 2022 10:41

В правительстве Саратовской области проходит выставка 10-летней художницы

Наталия Калинина
Выставка

Выставка

Сегодня, 1 июня, в правительстве Саратовской области проходит выставка 10-летней художницы Анастасии Кувшиновой. Выставка называется «Светлый ангел».

С 2018 года юное дарование обучается «Детской школе искусств № 18» города Саратова в классе преподавателя Екатерины Яковлевой на отделении «Живопись».

Анастасия является постоянным участником многих выставок, конкурсов и фестивалей. Ее работы приобретают люди по всему миру.

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