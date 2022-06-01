Фото: ГИБДД

Под Ершовом столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

Сегодня, 1 июня, в Ершовском районе произошло ДТП с участием двух авто. Рядом с Ершовом столкнулись ВАЗ-21070 под управлением 26-летней девушки и «Lada Largus» c 25-летнем молодым человеком за рулем.

Пассажир «семерки» в возрасте тридцати лет госпитализирован после аварии.

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