Фото: ГИБДД
Под Ершовом столкнулись две легковушки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.
Сегодня, 1 июня, в Ершовском районе произошло ДТП с участием двух авто. Рядом с Ершовом столкнулись ВАЗ-21070 под управлением 26-летней девушки и «Lada Largus» c 25-летнем молодым человеком за рулем.
Пассажир «семерки» в возрасте тридцати лет госпитализирован после аварии.
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