В аэропорту «Гагарин» запустили новый рейс в Москву

С сегодняшнего дня, 1 июня, аэропорту «Гагарин» в Саратове появился новый рейс в Москву. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Новый дневной рейс «Саратов-Москва» доступен ежедневно. Вылет из Саратова в 12:05 (по местному времени), прибытие в Москву (в аэропорт Домодедово) в 12:40 (мск). Вылет из Москвы в 8:45 (мск), прибытие в Саратов – в 11:15 (по местному времени).

Рейс выполняет авиакомпания S7 Airlines.

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