Заседание комиссии

В Саратове более 60 человек оштрафовали за парковку на газоне, о чем сообщает мэрия.

Вчера, 31 мая, в Саратове прошло заседание административной комиссии, где было рассмотрено 163 дела.

127 физических лиц оштрафованы за незаконную торговлю, сброс мусора и остатков опиленных деревьев. Больше всего нарушений связаны с парковкой на зеленой зоне – 61 случай.

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