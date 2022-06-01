Роман Бусаргин

Роман Бусаргин раскритиковал мэрию Саратова за передачу школ на районный уровень, соответствующее заявление опубликовано в его Телеграм-канале.

- Вместо того, чтобы поднимать уровень образования, мы, наоборот, его опускаем. Мы заберем эти школы на региональный уровень. Если городская администрация с ними заниматься не может или не хочет, то займемся мы. Мы не можем пренебрегать образованием в регионе, как это делает мэрия, - заявил Бусаргин.

Речь идет о передаче Физико-технического лицея №1, Лицеея гуманитарных наук и Гимназии №1 на районный уровень. Педагоги и родители обратились к врио губернатора с просьбой этого не делать.

Перечисленные учреждения ежегодно входят в топ-500 школ России. Вместе с родителями и педагогами приняли решение передать все 3 вышеуказанные школы на областной уровень.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.