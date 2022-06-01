Приставы арестовали у саратовца автомобиль с граффити Mortal Kombat

Вот она машина "гонщика"

Приставы арестовали у саратовца автомобиль с граффити, изображающем персонажа игры Mortal Kombat. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Судебные приставы из Саратова устроили совместную операцию с коллегами из Москвы, чтобы отобрать у злостного нарушителя правил дорожного движения автомобиль Volkswagen.

Злостный лихач накопил более 100 штрафов на сумму более 300 тысяч рублей. Некоторое время назад мужчина переехал жить в столицу, что помогло ему скрываться от приставов, однако его нашли и там. После наложения ареста на автомобиль нарушитель быстро погасил задолженность.

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