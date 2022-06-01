Фото: СУ СКР

Перед судом предстанет фигурант громкого дела о поджоге парикмахерской в Аткарске. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 2 декабря 2021 года в 16 часов дня 38-летний аткарчанин облил бензином первый этаж двухэтажной парикмахерской на улице Советской, 115. Следствие заявляет, что целью действий мужчины было сведение счетов с бывшей женой, владелицей салона. Помимо хозяйки, в помещении находилось еще четыре человека. Мужчина поджег разлитый бензин, и помещение салона оказалось охвачено огнем.

Женщины получили ожоги разной степени тяжести и были вынуждены спасаться, прыгая из окон. Общая сумма ущерба составила 420 тысяч рублей.

Мужчина признал вину частично, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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