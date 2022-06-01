Рабочее совещании у Олега Костина

Олег Костин поручил медикам активнее внедрять компьютеры. Глава Минздрава района рассказал об итогах рабочего совещания в своем телеграм-канале.

На совещании в режиме видеоконференцсвязи с главврачами районных больниц и поликлиник министр по максимуму призвал подчиненных использовать дистанционные формы документооборота и заполнения документации.

— До меня доходит информация, что некоторые коллеги все еще по старинке привыкли «работать с бумагой». Не для этого мы активно реализуем и внедряем программы по информатизации медицины. Главное – это удобство: и для медиков, и для пациентов! - заявил министр.

В завершении Костин отметил, что понимает, что кому-то неудобно работать за компьютером, и посоветовал главврачам организовать обучение своих работников, ведь нужно идти в ногу за со временем и современными технологиями.

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