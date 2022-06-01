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Происшествия1 июня 2022 6:38

В Саратове эвакуировали Кировский и Арбитражный суды

В учреждения поступили сообщения о «минировании»
Евгений Бадиков
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

В саратовские суды поступили сообщения о «минировании». Об этом сообщают в СМИ.

Сегодня, 1 июня, часть судов Саратова были эвакуированы в связи с сообщениями о «минировании».

По имеющийся информации, эвакуировали Кировский районный и Арбитражный суды.

Напомним, волна минирований учреждений и торговых центров продолжается с конца зимы.

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