В Саратове эвакуировали Кировский и Арбитражный суды

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В саратовские суды поступили сообщения о «минировании». Об этом сообщают в СМИ.
Сегодня, 1 июня, часть судов Саратова были эвакуированы в связи с сообщениями о «минировании».
По имеющийся информации, эвакуировали Кировский районный и Арбитражный суды.
Напомним, волна минирований учреждений и торговых центров продолжается с конца зимы.
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