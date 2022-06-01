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Происшествия1 июня 2022 6:23

Электричка насмерть сбила охранника моста в Гагаринском районе

В Саратове мужчина погиб под колесами электрички
Наталия Калинина
Трагедия в Саратове

Трагедия в Саратове

Вчера вечером, 31 мая, электричка насмерть сбила охранника моста в Гагаринском районе. По данным Центра медицины катастроф, он работал охранником моста.

ЧП было в поселке Зоринский. Прибывшие на вызов медики могли только подтвердить смерть гражданина. По данным Центра медицины катастроф, он работал охранником моста.

По предварительным данным, мужчине было около 40 лет.

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