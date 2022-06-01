Фото: СУ СКР

Убивший на Рождество друга саратовец получил одиннадцать с половиной лет тюрьмы. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области

Судом и следствием установлено, что вечером 7 января 2022 года 38-летний мужчина приехал в гости к своему 41-летнему приятелю на улицу Привокзальной в Балашове. Мужчины сели выпить, и в ходе застолья возник словесный конфликт, в процессе которого хозяин жилища начал оскорблять гостя.

Разозлившись, 38-летний местный житель бросился на обидчика с кулаками. Подавив сопротивление, он схватился за кухонный нож, пырнул бывшего приятеля в живот, а затем нанес еще множество ударов. Потерпевший скончался на месте.

Кроме того, следствие выяснило, что 2 октября 2021 года подсудимый совершил кражу дрели-шуруповерта марки «Makita» стоимостью более 6 000 рублей.

Мужчина не признал вину, но суд посчитал достаточным количество неопровержимых доказательств и назначил преступнику 11 с половиной лет тюрьмы.

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