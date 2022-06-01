На сегодня, 1 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 98 человек. Всего в регионе зарегистрировано 252 558 зараженных коронавирусом. Выздоровело с начала эпидемии 245473 человека, за сутки — 135. В стационарах остаются 369 человек, на амбулаторном лечении — 864.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 10;
- 7-14 лет — 7;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 5;
- 30-49 лет — 18;
- 50-64 лет — 25;
- 65 и старше — 31.
С пневмонией поступили 23 человека, с признаками ОРВИ — 65, 10 пережили болезнь без симптомов.
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