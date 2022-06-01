На сегодня, 1 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 98 человек. Всего в регионе зарегистрировано 252 558 зараженных коронавирусом. Выздоровело с начала эпидемии 245473 человека, за сутки — 135. В стационарах остаются 369 человек, на амбулаторном лечении — 864.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 10;

- 7-14 лет — 7;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 5;

- 30-49 лет — 18;

- 50-64 лет — 25;

- 65 и старше — 31.

С пневмонией поступили 23 человека, с признаками ОРВИ — 65, 10 пережили болезнь без симптомов.

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