Игравший со спичками ребенок сжег дом в Балаковском районе

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 31 мая, в Балаковском районе игравший со спичками ребенок сжег дом, об этом сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

Пожар произошел в 16.05 в селе Перекопная Лука. Горел деревянный дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Причиной пожара стал поджег: пятилетний мальчик играл с огнем и от этого загорелся диван. Огонь распространился на весть дом.

На тушение выезжали 2 единицы техники. Обошлось без пострадавших.

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