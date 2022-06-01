Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2022 5:59

В Саратове водитель ВАЗа пострадал в ДТП с Mitsubishi

На Усть-Курдюмском шоссе не разъехались «четырнадцатая» и внедорожник
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

На Усть-Курдюмском шоссе не разъехались «четырнадцатая» и внедорожник. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 31 мая, в 17:00 напротив дома 26 на Усть-Курдюмском шоссе произошла авария с участием двух авто. Mitsubishi Pajero под управлением женщины 59 лет столкнулся с ВАЗ-2114 с 60-летним водителем за рулем.

Мужчина-водитель отечественной машины госпитализирован с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.