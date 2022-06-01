В Саратове водитель ВАЗа пострадал в ДТП с Mitsubishi

фото: ГИБДД

На Усть-Курдюмском шоссе не разъехались «четырнадцатая» и внедорожник. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 31 мая, в 17:00 напротив дома 26 на Усть-Курдюмском шоссе произошла авария с участием двух авто. Mitsubishi Pajero под управлением женщины 59 лет столкнулся с ВАЗ-2114 с 60-летним водителем за рулем.

Мужчина-водитель отечественной машины госпитализирован с травмами.

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