В Заводском районе подожгли расселенный дом

Вчера, 31 мая, в Заводском районе Саратова подожгли расселенный дом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание было зафиксировано в 19.31 по адресу 1-й Прессовый проезд. На пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в нежилом двухэтажном доме. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
На тушение выезжали 4 единицы техники. Пострадавших нет. Причиной пожара называют поджог.
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