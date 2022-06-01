Первый день лета в Саратове будет жарко

Сегодня, 1 июня, погода в Саратовской области будет благоприятной. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометра поднимется до +26 градусов. Дует легкий восточный ветер, со скоростью 3 м/с.

В Саратовской области переменная облачность. Дует ветер восточной четверти, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/c. Температура воздуха днем от +22 градусов до +27 градусов. Местами в Правобережье кратковременный дождь, возможна гроза, утром туман с видимостью 500 - 1000 метров.

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