ЯК-42 Саратовских Авиалиний

Самолет на площади Героев Донбасса покрасят за 1,4 миллиона. Соответствующая информация расположена на портале госзакупок.

Администрация Кировского района Саратова объявила электронный аукцион для проведения работ по покраске самолета Як-42Д, который стоит в качестве памятника у старого аэропорта на площади Героев Донбасса. Самолет был передан при поддержке председателя госдумы Вячеслава Володина. Информация на сайте «Госзакупки» появилась вчера, 31 мая.

Среди необходимых работ - зачистка, покраска фюзеляжа, крыльев и хвоста воздушного судна. Эксперты из администрации будут контролировать ход работ на всем его протяжении.

Заявки принимаются до 8 июня, срок выполнения работ - 45 календарных дней. Начальная цена аукциона - 1,4 миллиона рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.