Михаил Орлов рассказал о ремонте и обновлении школ Саратовской области

В пресс-центре «АиФ-Саратов» прошла встреча с зампредом правительства Саратовской области - министром образования Михаилом Орловым.

Темой обсуждения стала реализация в регионе инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Образование». В частности, обсуждалось то, какие ближайшие планы по обновлению материально-технической базы образовательных учреждений.

- Все районы области ожидает активнейшее участие в региональных программах по развитию образования. Наша задача по оборудованию – к 2024 году полностью обновить его, а к 26-му снять остроту вопроса по капитальному ремонту образовательных учреждений. Причем речь идет не только о крупных, центральных школах, но и о сельских, - рассказал Михаил Орлов.

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