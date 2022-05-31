Михаил Орлов рассказал о внедрении современных образовательных технологий в Саратовской области

Интервью

В пресс-центре «АиФ-Саратов» прошла встреча с зампредом правительства Саратовской области - министром образования Михаилом Орловым.

Темой обсуждения стала реализация в регионе инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Образование». В частности, обсуждалось то, как продвигается в Саратовской области внедрение современных образовательных технологий.

- Говоря о внедрении новых образовательных технологий, мы в первую очередь имеем в виду внедрение федеральных образовательных стандартов. Работа идет поэтапно. С прошлого года мы ввели новые государственные образовательные стандарты «3+» в 1-5 классах. Мы апробировали из более чем в 200 школах. Старались охватить широкий спектр заведений: от крупных школ, до сельских, где 20 человек. Получили очень ценный опыт. На следующий год реализация программы будет продолжена, - заявил Михаил Орлов.

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