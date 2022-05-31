Михаил Орлов о влиянии санкций на систему образования: мы это переживем

Пресс-центр АиФ-Саратов

В пресс-центре «АиФ-Саратов» прошла встреча с зампредом правительства Саратовской области - министром образования Михаилом Орловым.

Темой обсуждения стала реализация в регионе инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Образование». В частности, обсуждался вопрос влияния антироссийских санкций на возможности саратовских школьников участвовать в международных конкурсах и олимпиадах.

- Участие в зарубежных конкурсах и олимпиадах очень часто проходит в дистанционном формате, так что оно возможно для ребят, даже в условиях ограничений на выезд за рубеж. Также не следует забывать, что в России много проектов по развитию интеллектуального потенциала молодежи. К тому же общению при помощи интернета ничего не помешает. Я думаю, что мы переживем эти сложности, - рассказал Михаил Орлов.

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