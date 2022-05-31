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Общество31 мая 2022 14:08

В ТЦ «Триумф» в Саратове проходит эвакуация

Наталия Калинина

Сегодня, 31 мая, в ТРЦ «Триумф» в Саратове вновь проходит эвакуация, об этом сообщают в Телеграм-канал центра.

Сотрудники экстренных служб еще не прибыли на место, но людей уже вывели из торгового центра, здание оцеплено. «Триумфу» вновь угрожают терактом.

Предыдущая эвакуация в торговом центре проходила 24 мая.

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