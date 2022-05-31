Не пропустите программу «Гость в студии» с участием представителей ЛДПР!

Руководитель Саратовского реготделения ЛДПР Дмитрий Пьяных

1 июня в 12.00 руководитель Саратовского реготделения ЛДПР Дмитрий Пьяных и депутат Саратовского городской Думы от ЛДПР Сергей Литяк выступят на волне 90,6 FM радиостанции «Комсомольская правда в Саратове»

В рамках эфира будут обсуждаться актуальные темы: XXXIV Съезд ЛДПР, выборы в Саратовскую областную Думу, проблемы ЖКХ и не только.

Если у вас есть вопрос, который вы хотите задать спикерам, присылайте его на почту по адресу saratov@ldpr.me. В следующем эфире мы его обязательно обсудим!

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