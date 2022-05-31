Житель Энгельса ударил ножом и задушил женщину

Житель Энгельса признался в том, что ударил ножом и задушил женщину. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Убийство произошло 27 мая в квартире дома №7 на улице Ломоносова. По версии следствия, 58-летний мужчина распивал спиртное со своей сожительницей и еще двумя знакомыми, одну из которых он убил. 44-летняя женщина оскорбила его, а злоумышленник пырнул ее ножом и задушил.

Пострадавшая скончалась на месте, а злоумышленник вынес ее тело на улицу и вернулся в квартиру. Саратовец уже сознался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

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