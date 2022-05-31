Фото из соцсетей

В окрестностях Балаково жители встретили совенка. Об этом стало известно из соцсетей.

В городском сообществе «Произошло в Балаково» один из подписчиков опубликовал фотографию серого птенца. Пользователь предположил, что это птенец ушастой совы. Фотография сделана в селе Красный Яр Балаковского района.

Судя по фотографиям, птенец действительно является молодой ушастой совой. Ушастые совы достаточно распространены на территории Саратовской области. Предпочитает жить в лесу, но рядом с открытыми пространствами. Активны строго ночью, питаются преимущественно грызунами и мелкими птицами.

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