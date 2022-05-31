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Жители Энгельса останутся без воды на весь день. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе районной администрации.

Завтра, 1 июня, жители города Энгельса проведут день без воды. Воду отключат в 8 утра по следующим адресам:

улица Ленинградская, 1;

улица Тельмана, 33, 35, 39, 41, 43, 145, 146, 147, 148, 156, 158, 168, 170;

улица Полтавская, 40, 40а, 48а, 42а, 38;

улица 148-й Черниговской дивизии, 6а, 8, 10, 12, 14;

улица Строительная, 1;

Казарменный переулок, 13б, 13;

улица Марины Расковой, 3, 5, 7, 5/156, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

улица 2-я Ленинградская, 53, 55, 57.

Отключат воду в детских садах №№ 58 и 76, и в частном секторе в границах улиц 2-я Ленинградская-Колотилова-Нестерова-Восточный переулок.

Вернут воду 2 июня в полночь.

Сообщается, что с 9:00 до 22:00 воду организуют подвоз воды по адресам:

улица Тельмана, 39, 145;

улица 148-й Черниговской дивизии, 12;

улица Марины Расковой, 5, 29.

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