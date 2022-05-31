Фото: социальные сети

Жители Заводского района жалуются на заросший пруд. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 30 мая, в городском сообществе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» горожанка Валентина Чамкина рассказала о заросшем тиной пруду в сквере Марины Расковой. По словам горожанки, газон в сквере не подстрижен и фонтан не работает.

— Парк открыли и забросили, одни лягушки квакают - возмущается горожанка.

В комментариях заметили, что лягушки - показатель чистоты воды, и что фонтан работающий, но пруд постепенно зарастает.

В пресс-службе администрации заявили, что после посещения парка и.о. главы Заводского района Андреем Марусовым в ближайшее время специалисты проверят работу насоса, который перекачивает воду из большого пруда в малый.

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