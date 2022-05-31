Роман Бусаргин на кирпичном заводе

Кирпичный завод в Энгельсе увеличил объемы производства, о чем пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Завод «Тесар-Керамика» расположен в селе Красный Яр и он увеличил производство кирпича до двух миллионов штук в месяц. После смены собственника положение предприятия улучшилось. Там обновили парк техники и ассортимент.На заводе планируют производить также тротуарную плитку и бордюрный камень, а объем производства увеличить до 2,7 миллионов штук в месяц.

- Главное - при развитии предприятия не забывать о людях, предлагать им нормальные зарплаты. Специалисты приедут туда, где зарплата соответствуют их профессиональным качествам, - заявил Роман Бусаргин.

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