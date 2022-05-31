Итоги переписи

Саратовская область вошла в топ-20 регионов России с наибольшей численностью населения, таковы данные последней переписи населения, которая проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

В Саратовской области насчитали 2 миллиона 442 тысячи 600 человек. Таким образом регион вошел в 20 регионов России с наибольшей численностью населения.

В Поволжье область занимает шестое место. Впереди оказались Башкортостан и Татарстан, Самарская и Нижегородская область, Пермский край.

В Саратове постоянно проживает порядка 913 тысяч человек. Окончательные итоги переписи населения в регионе будут опубликованы в декабре 2022 года.

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