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Общество31 мая 2022 9:59

В Саратове прошли 105 сельскохозяйственных ярмарок

Наталия Калинина

В Саратове с начала года прошли 105 сельскохозяйственных ярмарок, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства области.

В прошедшую субботу, 28 мая, новая ярмарка состоится на Театральной площади Саратова, а также в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.

На ярмарках можно купить овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, крупы, сахар, мёд, а также молочная продукция, рыбная продукция и колбасные изделия.

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