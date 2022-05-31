Жители Саратовской области останутся без алкоголя из-за Дня защиты детей

Никакого алкоголя! Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 1 июня, жители Саратовской области не смогут купить алкоголь. Ограничения введены с празднованием Международного дня защиты детей.

Нарушителям запрета грозит административный штраф. Для индивидуальных предпринимателей он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

На пятницу алкоголь снова будет в продаже.

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