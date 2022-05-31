Трофеи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 31 мая, в Саратовской области прекращают брать заявки на отстрел кабанов и оленей, о чем напоминает Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

В регионе завершается прием заявок на участие в жеребьевке, где распределяют разрешения на отстрел животных. В списке на добычу кабан, олень, косуля и лось.

Прием заявок начался 15 мая и до сегодняшнего дня было подано 1 675 таковых. Бланки заявлений и другие детали можно посмотреть на сайте комитета.

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