Сегодня, 31 мая, движение на Большой Горной в Саратове перекроют до завтра. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».

Ремонтные работы ведутся на тепловых сетях с 13.00 будет. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по улице Большая Горная на участке от Рогожина до Чернышевского. Открыть движение коммунальщики планируют завтра 1 июня, в 13.00

На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.

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