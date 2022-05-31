Сегодня, 31 мая, движение на Большой Горной в Саратове перекроют до завтра. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».
Ремонтные работы ведутся на тепловых сетях с 13.00 будет. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по улице Большая Горная на участке от Рогожина до Чернышевского. Открыть движение коммунальщики планируют завтра 1 июня, в 13.00
На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения.
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