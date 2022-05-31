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Здоровье31 мая 2022 8:49

В Саратовской области от коронавируса скончалась пожилая женщина

Наталия Калинина

В Саратовской области от коронавируса скончалась пожилая женщина, об этом сегодня, 31 мая, сообщил федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончалась 85-летняя женщина. Всего за период эпидемии непосредственно от COVID–19 умерли 5967 саратовцев.

Напомним, всего коронавирусом заразились 252 460 жителей Саратовской области, 95 из них за прошедшие сутки.

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