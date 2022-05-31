В Саратове стартует программа переселения из аварийного жилья 17 тысяч человек

Михаил Исаев на совещании

Сегодня, 31 мая, Михаил Исаев провел совещание по теме расселения аварийных домов и рассказал о его итогах глава города рассказал в своем Телеграм-канале.

В Саратове стартует программа переселения граждан из домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Во всем городе, включая Гагаринский район, почти 500 таких домов. В рамках программы планируется переселение около 17 тысяч человек.

Подобрано несколько земельных участков для нового жилья. Идет поиск потенциальных подрядчиков.

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