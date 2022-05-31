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Общество31 мая 2022 7:47

В Саратове стартует программа переселения из аварийного жилья 17 тысяч человек

Михаил Исаев провел совещание по теме расселения аварийных домов
Наталия Калинина
Михаил Исаев на совещании

Михаил Исаев на совещании

Сегодня, 31 мая, Михаил Исаев провел совещание по теме расселения аварийных домов и рассказал о его итогах глава города рассказал в своем Телеграм-канале.

В Саратове стартует программа переселения граждан из домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Во всем городе, включая Гагаринский район, почти 500 таких домов. В рамках программы планируется переселение около 17 тысяч человек.

Подобрано несколько земельных участков для нового жилья. Идет поиск потенциальных подрядчиков.

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