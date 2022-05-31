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Происшествия31 мая 2022 7:29

Главу саратовского районного управления образования заподозрили в новых взятках

Покровительство для директоров школ стоило 170 тысяч
Наталия Калинина
Оперативная съемка

Оперативная съемка

Главу управления образования одного из районов Саратовской области заподозрили в новых взятках, о чем сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия с 1 февраля 2020 года по 11 марта 2022 года начальник управления образования одного из районов региона лично получила от двух директоров образовательных организаций 170 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Напомним, ранее женщину заподозрили в получении 180 тысяч за те же самые «услуги» для директора школы. Расследование уголовного дела продолжается.

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