Фото: Архив КП
Бродячие собаки в Саратове покусали детей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
По информации следствия, 28 мая, рядом с домом №11 по улице Левина в Заводском районе Саратова бродячий пес искусал 12-летнего школьника. Ребенок госпитализирован. В тот же день на улице Депутатской в Кировском районе собака напала на 11-летнего мальчика.
Отметим, что в последнее время все больше саратовцев жалуются на нападения бродячих собак по всему городу.
Следователи начали проверку инцидентов.
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