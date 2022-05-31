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Общество31 мая 2022 7:09

Бродячие собаки в Саратове покусали детей

Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Бродячие собаки в Саратове покусали детей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации следствия, 28 мая, рядом с домом №11 по улице Левина в Заводском районе Саратова бродячий пес искусал 12-летнего школьника. Ребенок госпитализирован. В тот же день на улице Депутатской в Кировском районе собака напала на 11-летнего мальчика.

Отметим, что в последнее время все больше саратовцев жалуются на нападения бродячих собак по всему городу.

Следователи начали проверку инцидентов.

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