Фото: ГИБДД

В Аткарске под колеса иномарки попала пенсионерка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Сегодня, 31 мая, в 8:30 рядом с домом №43 по улице Чапаева в городе Аткарске произошло ДТП. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Volkswagen Golf, за рулем которого находился 61-летний мужчина.

В результате аварии 71-летняя пенсионерка госпитализирована в больницу.

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