Роман Бусаргин общается с подрядчиком

Ледовый дворец в Энгельсе закончат до конца года. Об этом врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

Роман Бусаргин поставил задачу закончить Ледовый дворец раньше срока. Спортивный объект максимально востребован у жителей. Он будет включать в себя современную арену, трибуны на 169 человек, две раздевалки, подсобные помещения - тренерская, буфет, фойе, прокат коньков.

Строители уже приступили к возведению металлоконструкций и укладке кирпича. Подрядчик понимает, что в летний период нужно активизироваться и использовать все имеющиеся ресурсы. Проблем с поставками материалов и оборудования нет. Благодаря помощи Вячеслава Володина финансирование полностью обеспечено.

Подрядчик сообщил, что по новому графику в декабре завершаться все работы

— Энгельс очень долго ждал площадку, наша задача-максимально качественно выполнить этот объект и в сжатые сроки, - заметил Бусаргин.

Министерство молодежной политики и спорта должно включить ледовый дворец в список площадок на 2023 год, где школа «Кристалл» будет проводить свои мероприятия. Кроме того, планируется создать в Энгельсе юношескую хоккейную школу.

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