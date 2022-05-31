Работа экспертов

Администрация Саратова подает в суд на фирму Леонида Писного, соответствующее поручение выдал Михаил Исаев.

Иск подготовлен в интересах жителей микрорайона Лесная республика, которые пострадали из-за некачественной работы строительной фирмы АО «Саратовоблжилстрой», генеральным директором которой является Леонид Писной.

Причиной стало состояние подпорной стенки и подъездных путей. Они были построены так плохо, что сейчас конструкция угрожает жизни и здоровью граждан, проживающих в микрорайоне. Кроме того, может быть нанесен вред общему имуществу многоквартирного дома. На представленных администрацией кадрах видно, как бетонная стенка рушится и нависает над проходом, где вынуждены ходить жильцы. Трещины в ней достигают в ширину до 10 см.

Критическое состояние инженерного сооружения и подъездных путей было подтверждено экспертами на прошлой неделе. Сборные подпорные стенки были выполнены без армирования конструкции.

Кроме того, к дому невозможно подъехать, в том числе экстренным службам. Администрация подает иск к строительной компании, чтобы обеспечить для жильцов безопасные и комфортные условия проживания.

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