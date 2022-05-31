Фото: Администрация Волжского района

В Волжском районе Саратова улицы назвали в честь Героя Советского Союза и автора «Калинки». Об этом сообщила городская администрация.

Вчера, 30 мая, на сайте городской администрации опубликовано постановление главы города о изменении названий улиц в Волжском районе Саратова.

Улица от Усть-Курдюмской до Братьев Никитиных стала улицей Ивана Ларионова (автор песни «Калинка»), участок от улицы Тараскина Владимира до Нижней Сорговой – улицей Афанасия Бодакова (Герой Советского Союза). Появилась улица Малая Розовая - соединяет ул. Розовую и ул. Тараскина.

Один из проездов от Усть-Курдюмской в юго-восточном направлении именуется Большой Губернский проезд, а рядом с улицей Губернской возникли 3-й, 4-й, 5-й и 6-й Губернские проезды.

Помимо этого появились 2-й Зональный проезд и 4-й и 5-й Июльские проезды.

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