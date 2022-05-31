В Саратовской области еще 95 человек заразились коронавирусом

На сегодня, 31 мая, в Саратовской области зарегистрировано 95 новых зараженных коронавирусом. Всего в регионе обнаружено уже 252 460 пациентов с коронавирусом. Выздоровело с начала эпидемии 245 338 человек, за сутки — 164. В стационарах остаются 362 жителя региона, на амбулаторном лечении — 912.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 12;
- 7-14 лет — 5;
- 15-17 лет — 3;
- 18-29 лет — 6;
- 30-49 лет — 27;
- 50-64 лет — 18;
- 65 и старше — 24.
Все 95 пациентов поступили с признаками ОРВИ.
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