В Саратовской области еще 95 человек заразились коронавирусом

На сегодня, 31 мая, в Саратовской области зарегистрировано 95 новых зараженных коронавирусом. Всего в регионе обнаружено уже 252 460 пациентов с коронавирусом. Выздоровело с начала эпидемии 245 338 человек, за сутки — 164. В стационарах остаются 362 жителя региона, на амбулаторном лечении — 912.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 12;

- 7-14 лет — 5;

- 15-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 6;

- 30-49 лет — 27;

- 50-64 лет — 18;

- 65 и старше — 24.

Все 95 пациентов поступили с признаками ОРВИ.

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