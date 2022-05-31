Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 30 мая, девушка пострадала в аварии под Красным Кутом, об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

Авария произошла в 2:30 на третьем километре дороги село Норки – село Верхний Еруслан. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 вылетел в левый кювет с дороги.

В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка авто. Ей назначено амбулаторное лечение.

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