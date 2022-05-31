Фото: пресс-служба ГИБДД

В Октябрьском районе женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Вчера ночью, 30 мая, напротив д.60 по улице Советской произошла авария с участием двух автомобилей. «Лада Калина» под управлением 42-летнего мужчина столкнулась с «Ладой Приорой», за рулем которой находился 22-летний парень.

В ДТП пострадала пассажирка «Калины», женщина 60 лет, она госпитализирована в больницу.

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